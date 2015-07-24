Kutupta Macera

Spitsbergen adasında bir kar fırtınasına yakalanan üç çocuk, tek başlarına kalır ve aralarından hiçbiri evlerinin nerede olduğunu dahi bilmemektedir. Bir anda kendilerini hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulurlar. Bir taraftan rüya gibi bir coğrafyanın masalsı atmosferinin içine giren çocuklar; diğer yandan da kutuptaki sert yaşam koşullarının zorluklarıyla mücadele etmeye çalışırlar.