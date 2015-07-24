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Kutupta Macera

Operasjon Arktis

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Fragmanlar


Kutupta Macera
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Spitsbergen adasında bir kar fırtınasına yakalanan üç çocuk, tek başlarına kalır ve aralarından hiçbiri evlerinin nerede olduğunu dahi bilmemektedir. Bir anda kendilerini hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulurlar. Bir taraftan rüya gibi bir coğrafyanın masalsı atmosferinin içine giren çocuklar; diğer yandan da kutuptaki sert yaşam koşullarının zorluklarıyla mücadele etmeye çalışırlar.


Filmin Eleştrisi




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