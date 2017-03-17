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Kuyu

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Fragmanlar


Kuyu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mehmet Efendi genç yaşta hayatını kaybettikten sonra ardında bir oğlan çocuğu, genç ve güzel bir eş bırakır. Melahat Hanım eşinin ölümünden sonra, her şeyini oğlu Ömer'e adar. Bir yandan ev işleriyle uğraşırken, diğer taraftan köyde yaşayan halkın dikiş işleriyle uğraşarak ailenin geçimini sağlar. Ömer ise henüz küçük yaşta babasını kaybetmenin vermiş olduğu acıyı yüklenir. Ömer'in yaşamış olduğu bu acı onu, kendi akranlarından daha da olgunlaştırır. Sarıhacılar köyünde yaşanan gizemli olaylar okul sıralarında çok konuşulur. Bir çok kimse bu olaylardan korkar, fakat Ömer arkadaşlarına göre daha cesur biridir ve bu gizemi herkesten çok merak eder. Ömer'in içindeki bu merak, Leyla öğretmenin kendilerinden hikâye istemesiyle güçlenir. İlk olarak Kuyulu köyünün delisi olarak bilinen Kambur Ali'nin gizemli hayatını öğrenmekle işe koyulur. Sadece bir hikaye olarak bu işe başlayan küçük Ömer'i yaşından büyük korkular bekliyordur.

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