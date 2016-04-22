Kuzular Kurtlara Karşı

Çok uzaklarda, sihirli bir dünyada bir koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gitmektedir. Ama doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları yakınlardaki bir vadiye inen kurt sürüsüyle bir anda bozulur. Koyunlar yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken, kurtlar da ihtiyarlamış liderlerinin yerine yeni bir lider arayışındadır. Sürünün en sevilen ama en şapşal kurdu Gri, liderliğe aday olur. Herkese, özellikle nişanlısı Bianca'ya iyi bir lider olabileceğin ispat etmek ister. Ama bu sırada başına büyük bir talihsizlik gelir ve yanlışlıkla içtiği sihirli iksir yüzünden bir koça dönüşür…