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Labirent: Ölümcül Kaçış

The Maze Runner

4 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Labirent: Ölümcül Kaçış
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (28 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Thomas yukarı doğru hareket eden bir asansörde uyanır. Kapılar açıldığında kendini bir grup yaşıtıyla birlikte devasa büyüklükteki duvarların çevrelediği geniş bir alanda bulur.

Thomas nereden geldiğini, geçmişini ve ismini dahi hatırlayamamaktadır. Thomas ve diğerleri buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedir. Tek bildikleri şey her sabah labirente gidilen dev bir kapının büyük gürültüyle açıldığıdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • devam filmi denmiş te, bunun ilki hangi film ? bulamadım nette

  • Hiç sıkılmadan izleyeceğiniz gayet güzel bir film

  • Çok güzel başlayan fakat sonu da ne yazık ki biraz saçmalayan bir film.yine bir devam filmi.ne yazikki tatmin olunmuyor film bittiginde.son ayni oyun içinde oyunlar.puanı 7 -7.5 arası.

  • bence harika bir kurgu yasamin en temel nedenlerini ve varolusunu sorguluyor... gorsellikte iyi devami var... 10

  • son zamanlarda izledigim en iyi filmlerden biriydi surukleyici bir film.filmin serilerini merakla bekliyorum

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Oyuncular ve ekip

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