Labirent: Ölümcül Kaçış

Thomas yukarı doğru hareket eden bir asansörde uyanır. Kapılar açıldığında kendini bir grup yaşıtıyla birlikte devasa büyüklükteki duvarların çevrelediği geniş bir alanda bulur.



Thomas nereden geldiğini, geçmişini ve ismini dahi hatırlayamamaktadır. Thomas ve diğerleri buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedir. Tek bildikleri şey her sabah labirente gidilen dev bir kapının büyük gürültüyle açıldığıdır.