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Sinema>Vizyondaki Filmler >  Labirent: Son İsyan - The Maze Runner: The Death Cure
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Labirent: Son İsyan

The Maze Runner: The Death Cure

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Labirent: Son İsyan
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç kahraman Thomas, "Işıl" olarak bilinen ölümcül bir hastalığa çare bulmak için göreve başlar. Başrollerinde Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster'in yer aldığı film serinin üçüncü halkası olacak.

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