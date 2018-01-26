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Labirent: Son İsyan
The Maze Runner: The Death Cure
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Ocak 2018
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- Süre :142 dk.
Filmin Konusu
Genç kahraman Thomas, "Işıl" olarak bilinen ölümcül bir hastalığa çare bulmak için göreve başlar. Başrollerinde Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster'in yer aldığı film serinin üçüncü halkası olacak.
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