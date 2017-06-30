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Lady Macbeth
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :30 Haziran 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Bu soğukkanlı ve erotik gerilim filmi, Shakespeare'in tragedyasıyla doğrudan bağlantısı olmayan bir hikâye anlatıyor. Katherine, ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve zengin bir adamla evlendirilir. Kocasının aşağılayıcı davranışlarına katlanmaya çalışırken, çiftlikteki işçilerden Sebastian ile tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için her şeyi, hatta cinayeti bile göze almaya hazırdır.
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