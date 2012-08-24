Lal Gece
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
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- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
2011 yılı Mart ayında Ardahan’da çekilen film, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak “çocuk gelin” dramını oldukça farklı bir bakış açısıyla perdeye aktarıyor.
Galeri
Yorumlar
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ardahanda ve o gölün hiç bir yakasında bu filmin konusu rezilliğin zerresini bulamassınız yazıklar olsun bu filmin ilimiz adı kullanılarak çekilmesine izin veren sözde ilimiz ileri gelenlerine yazıklar olsun bu lekeyi buna izin verenlere atfediyor günhlarınıda onların çekmesini diliyorumtemizleyemez ...
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tammada neden frangman yok kardeşim yaaa
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konu bilindik bir konu..ama dikkatimi çeken bu filmde ilyas salmanın oynayacak olması..onu en son yaşlı haliyle sis ve gece de görmüştüm ve pek de beğendiğimi söyleyemem..üstelik burda başrol oyuncusu.. filmden ümitsiz miyim ? hayır kesinlikle ne de olsa eski toprak ilyas salman..inş. güzel bir film çıkar ortaya
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Merakla bekledigim bi filim
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Guzel yapmislar ama neden bu filmi butun dunyanin gormesini istiyorlar tamam belki odul alabilir ama sonuçta ulkemizi rezil ettiklerinin farkinda degillermi