Yıl 1974, bir Antakya köyünün sıkıntılı sıcağında henüz on dört yaşlarında iki çocuğun macera dolu yolculuklarının başlangıcına tekabül etmektedir. Diğerleri gibi oyun oynayıp vakit geçirmek yerine iki dosttan Cemal, büyüdüğünü kanıtlayarak Safiye ile birlikte olmak, Süleyman ise mahalle çocuklarına hepsinden daha cesur olduğunu göstermek için Adana’da Endişe isimli filmini çekmekte olan Yılmaz Güney’in fotoğrafını çekmeye karar verirler.