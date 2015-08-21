Aynı mit üzerinden yepyeni karakterlerle yepyeni bir öykü anlatan filmde bir şerif, ölen arkadaşı Ellison Oswalt’ın çözemediği seri cinayetleri çözmek için davayı üstlenir. Yaptığı araştırmalar sonucu bir kasabada yeni bir aileyle tanışır. Genç bir anne ve ikiz oğulları şehir dışındaki bu bölgeye yeni taşınmışlardır. 9 yaşındaki ikizler evde korkunç görüntülerin olduğu bir kutu film makarası bulurlar. Bu filmleri açmalarıyla ortaya çıkan lanet evi saracaktır.