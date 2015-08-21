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Lanet 2

Sinister 2

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Fragmanlar


Lanet 2
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aynı mit üzerinden yepyeni karakterlerle yepyeni bir öykü anlatan filmde bir şerif, ölen arkadaşı Ellison Oswalt’ın çözemediği seri cinayetleri çözmek için davayı üstlenir. Yaptığı araştırmalar sonucu bir kasabada yeni bir aileyle tanışır. Genç bir anne ve ikiz oğulları şehir dışındaki bu bölgeye yeni taşınmışlardır. 9 yaşındaki ikizler evde korkunç görüntülerin olduğu bir kutu film makarası bulurlar. Bu filmleri açmalarıyla ortaya çıkan lanet evi saracaktır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • ilk zamamlar da sıkıcıydı ama film sonra dan çok güzelleşti ve korkuttu. tavsiye ederim.

  • Dün gece seansında izledim. Birincisini beğenmiştim devam filmi olarakta bence gayet başarılıydı.

  • Nerde izlediniz hemen. Nasil 5 para etmez dedigini anlamadim.

  • 5 para etmez rezalet

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Oyuncular ve ekip

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