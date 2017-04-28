Sinema>Film Arşiv > Lanet: Ervah Cinleri
Lanet: Ervah Cinleri
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :79 dk.
Filmin Konusu
Film, sinema bölümü okuyan dört öğrencinin gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada başlarına gelen korkunç olayları konu almaktadır. Tüm yaşananlar gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilmiştir. İhbar üzerine olay yerine giden polis amirine teslim edilen bu kamera tüm gerçekleri göz önüne serecektir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.