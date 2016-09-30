Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Lanet: Uyanış
Paylaş

Lanet: Uyanış

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Lanet: Uyanış
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Üniversite Felsefe Bölümü öğrencilerinden Zeynel'in Metafizik dersine karşı bakış açısının,

diğer öğrencilere nazaran daha ilgili ve uç noktada olması, bazı arkadaşları tarafından alay konusuhaline gelmiştir. Dokuz arkadaşın aralarında yaptıkları iddialaşmalar ve gece mezarlıkta başlayan cesaret gösterileri eğlence olmaktan çıkıp, içinden çıkamayacakları bir kabusun başlangıcı ve hayatta kalma mücadeleleri olacaktır. Fakat bunu başarmak ve hayatta kalmak hiç de kolay olmayacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Allah aşkına vazgeçin artık korku filmi yapmaktann. Beceremiyorsunuz işte yabancılar kadar

  • Ben film izlemek için Mynete üye oldum,film adi ögrenmek için degil.

  • güzel

  • diğer korku filmlerinden farklı gibi duruyor çekimleri en azından kaliteli abuk subuk değil merakla bekliyorum

  • Berbat ötesi

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Lanet: Uyanış filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Lanet: Uyanış filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir