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Lanet: Uyanış
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :30 Eylül 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Üniversite Felsefe Bölümü öğrencilerinden Zeynel'in Metafizik dersine karşı bakış açısının,
diğer öğrencilere nazaran daha ilgili ve uç noktada olması, bazı arkadaşları tarafından alay konusuhaline gelmiştir. Dokuz arkadaşın aralarında yaptıkları iddialaşmalar ve gece mezarlıkta başlayan cesaret gösterileri eğlence olmaktan çıkıp, içinden çıkamayacakları bir kabusun başlangıcı ve hayatta kalma mücadeleleri olacaktır. Fakat bunu başarmak ve hayatta kalmak hiç de kolay olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Allah aşkına vazgeçin artık korku filmi yapmaktann. Beceremiyorsunuz işte yabancılar kadar
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Ben film izlemek için Mynete üye oldum,film adi ögrenmek için degil.
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güzel
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diğer korku filmlerinden farklı gibi duruyor çekimleri en azından kaliteli abuk subuk değil merakla bekliyorum
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Berbat ötesi
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