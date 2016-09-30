Lanet: Uyanış

Üniversite Felsefe Bölümü öğrencilerinden Zeynel'in Metafizik dersine karşı bakış açısının,

diğer öğrencilere nazaran daha ilgili ve uç noktada olması, bazı arkadaşları tarafından alay konusuhaline gelmiştir. Dokuz arkadaşın aralarında yaptıkları iddialaşmalar ve gece mezarlıkta başlayan cesaret gösterileri eğlence olmaktan çıkıp, içinden çıkamayacakları bir kabusun başlangıcı ve hayatta kalma mücadeleleri olacaktır. Fakat bunu başarmak ve hayatta kalmak hiç de kolay olmayacaktır.