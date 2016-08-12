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Lanetli Anahtar

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Fragmanlar


Lanetli Anahtar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hasan Gökalp tarafından yazılıp yönetilen Lanetli Anahtar filmi, büyüye şifreli ayetlerle çözüm sunuyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Film cok guzeldi, kapi anahtari lanetliydi, ingiliz anahtari laneti kaldiriyordu, araba anahtari ise cok nalet biriydi, tabii ki de izlemeyelim boyle sacma filmleri, inanin cep telefonu kameranizla bile siz daha iyisini cekersiniz.

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Oyuncular ve ekip

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