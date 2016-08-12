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Lanetli Anahtar
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hasan Gökalp tarafından yazılıp yönetilen Lanetli Anahtar filmi, büyüye şifreli ayetlerle çözüm sunuyor.
Galeri
Yorumlar
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Film cok guzeldi, kapi anahtari lanetliydi, ingiliz anahtari laneti kaldiriyordu, araba anahtari ise cok nalet biriydi, tabii ki de izlemeyelim boyle sacma filmleri, inanin cep telefonu kameranizla bile siz daha iyisini cekersiniz.
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