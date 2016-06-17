Lanetli Çocuk

Greta, yaşlı İngiliz bir çiftin evine dadı olarak işe alınır. Genç kadın dadılık yapacağı çocuğun neredeyse gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek olduğunu anladığında ufak çaplı bir şok yaşar. Ancak yaşlı çift 20 sene önce kendi oğullarını kaybetmiş ve onun ölümüyle baş edebilmek için böyle bir yola başvurmuşlardır. Böylelikle Greta, haftasonu çift uzaktayken oyuncak bebekle evde kalmaya ikna olur. Gitmeden önce Greta´nın uyması gereken kuralların yazılı olduğu bir liste bırakırlar. Ancak Greta´nın en büyük kabusu gerçekleşir ve oyuncak bebeğin canlı olduğuna inanmaya başlar.