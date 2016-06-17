Lanetli Çocuk
The Boy
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Haziran 2016
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Filmin Konusu
Greta, yaşlı İngiliz bir çiftin evine dadı olarak işe alınır. Genç kadın dadılık yapacağı çocuğun neredeyse gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek olduğunu anladığında ufak çaplı bir şok yaşar. Ancak yaşlı çift 20 sene önce kendi oğullarını kaybetmiş ve onun ölümüyle baş edebilmek için böyle bir yola başvurmuşlardır. Böylelikle Greta, haftasonu çift uzaktayken oyuncak bebekle evde kalmaya ikna olur. Gitmeden önce Greta´nın uyması gereken kuralların yazılı olduğu bir liste bırakırlar. Ancak Greta´nın en büyük kabusu gerçekleşir ve oyuncak bebeğin canlı olduğuna inanmaya başlar.
Galeri
Yorumlar
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Sonu sizi çok şaşırtacak. Süperdi
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Chucky diyen var, ne alaka filmi iLemediğin belli. Film tamamen gerçeklik içeriyor. Manevi varlıklara danayanan sonuçsuz tatmin yok en azından. Dram ve gerilimin harmanlanması bence türünün yokluğunda izlenebilir film olmuş. Bu arada kızın oyunculuğuda fena değil yani
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Yaklaşık bir ay önce internette izlemiştim gerilim türünde izlenebilecek bir film olmuş fakat kesinlikle sinema filmi değil ayrıca laura cohen için de izlenebilir
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Oğlum bu film çekildi zaten, adı Chucky di. Adını değiştirip yine keriz silkeliyorsunuz
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Kesinlikle gitmeyi düşündüğüm bir film, değişik ve gerilime açık bir film )