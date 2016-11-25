Lanetli Ev
The House on Pine Street
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Kasım 2016
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- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
Yedi aylık hamile olan Jennifer Branagan bir aile olabilmek adına kocasıyla birlikte isteksiz bir şekilde doğup büyüdüğü kasabaya taşınmıştır. Yeni evin ürkütücü havası, mobilyaların kendi kendine hareket etmeye başlayıp, ruhani varlıkların görünmesiyle kesinleşmiştir. Jennifer git gide oturdukları evin hayaletli olduğuna ikna olmuştur fakat kimse genç kadına inanmamaktadır çünkü genç kadından başka kimse evde tuhaf bir olay yaşamamıştır. Jennifer'ın yaşadığı duygu karmaşası, yakın zamanda anne olacağı gerçeği genç kadının zihnini karıştırır ve kocasıyla arasındaki ilişki giderek gergin bir hal alır. Jennifer yaşadığı olayların sadece kendi zihninde yaşandığı ihtimali karşısında dehşete düşmüştür: Acaba genç kadının inandığı gerçeklik sadece kendi kafasında mıdır?
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Yorumlar
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Sırf türünü sevdiğim için gittiğim bir filmdi ama hiç beğenmedim. Korkmadım, konu ilginç değildi, sonunda acaba bir sürpriz yaparda filmi kurtarırmı diye bekledim ama olmadı. Anlamsız ve gereksiz