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Lanetli Kapı
Door in the Woods
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Filmin Konusu
Lanetli Kapı "Paranormal Orman", ormanda gizemli bir kapı bulan bir ailenin başına gelen olayları konu ediyor. Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmaları ile bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Keşfettikleri şey, sadece artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mıdır?
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