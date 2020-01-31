Lanetli Kardeş, çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Cassie, sorunlu bir sanatçıdır. Korkunç rüyalar gören Cassie, bunları tuvale aktarmaya başlar. Genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.