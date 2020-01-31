Sinema>Film Arşiv > Lanetli Kardeş - Dark Sister
Lanetli Kardeş
Dark Sister
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Lanetli Kardeş, çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Cassie, sorunlu bir sanatçıdır. Korkunç rüyalar gören Cassie, bunları tuvale aktarmaya başlar. Genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.