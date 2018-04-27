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Lanetli Konak

The Lodgers

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Lanetli Konak
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film ikiz kardeşler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları malikânede musallat olan şeytani bir güçle olan mücadelelerini anlatıyor.

Galeri

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