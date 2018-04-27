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Lanetli Konak
The Lodgers
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :27 Nisan 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film ikiz kardeşler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları malikânede musallat olan şeytani bir güçle olan mücadelelerini anlatıyor.
Galeri
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Yorumlar
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