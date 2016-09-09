Lanetli Mesaj

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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Facebook'ta 800 arkadaşı olan Laura, üniversitenin popüler kızlarından biridir. Laura, bir gün sınıfın dışlanmış öğrencilerinden Marina'nın Facebook arkadaşlık isteğini kabul eder. Ancak Marina bu arkadaşlığı bir saplantıya dönüştürüp sürekli Laura ile ilgili paylaşımlar yapınca aralarında bir tartışma yaşanır ve Laura, Marina'yı arkadaş listesinden çıkartır. O andan itibaren Laura'nın hayatı lanetlenir ve arkadaşları bir bir öldürülmeye başlar. Laura'nın sosyal medya hesabını bir ruh ele geçirmiştir ve silinemeyen, esrarengiz, vahşet dolu videolar paylaşmaktadır.
Galeri
Yorumlar
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Biz Türklarin çevirdiği filmler; gerek gerilim, gerekse korku açısından mükemmel. Bu film, konu olarak çok basit. Zaman harcamaya değmeyecek filmlerden biri...