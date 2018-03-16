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Lang zi kuai dao
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Chung Lin , Kuan Pao Chen , Peng Tien , Ho Tien , Jackie Chen , Hsuan Lung , Mien Fang , Yan Li , Chang Ma , Tsai Wang Ai devamı..
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Chia Hsing Production Company
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