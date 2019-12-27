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Lara

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Lara
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Filmin Konusu

Lara, oğlu ilk piyano konserini verecek olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Lara’nın 60. doğum günü, bu zamana kadar kutladığı günlerden farklı bir anlam içerir. Lara’nın oğlu Viktor, tam da annesinin doğum gününde ilk piyano konserini verecektir. Oğlu için bir müzik kariyeri çizen Lara, bu özel günün doğum gününe denk gelmesinden ayrıca memnundur. Lara, bu özel gün için ne kadar mutlu olsa da o kadar da endişelidir. Konsere bir hafta kala oğlu ile iletişim kuramayan ve konserin kendisini pek tatmin etmeyeceğini düşünmeye başlayan Lara, bu günü kurtarmak için harekete geçmeye karar verir. Konserin satılmayan tüm biletlerini alan Lara, tanıştığı herkese biletleri hediye eder. Lara, bu geceyi unutulmaz kılmaz için ne kadar çaba sarf etse de işler bir o kadar kontrolünden çıkar.

Galeri

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