Last Vegas

Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluklarından beri çok yakın arkadaştır. Grubun müzmin bekarı Billy otuz yaşlarındaki kız arkadaşına evlenme teklif ettiğinde, dört arkadaş hep beraber eğlenmek ve eski günleri yad etmek için Las Vegas’a giderler. Ancak oraya vardıklarında, Günah Şehri’nin değişmiş olduğunu ve arkadaşlıklarının sınandığını fark ederler. Vegas’ı ele geçirecek olan işte bu dörtlüdür.