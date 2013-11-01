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Last Vegas

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Fragmanlar


Last Vegas
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2013
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :1 Kasım 2013

 

Filmin Konusu

Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluklarından beri çok yakın arkadaştır. Grubun müzmin bekarı Billy otuz yaşlarındaki kız arkadaşına evlenme teklif ettiğinde, dört arkadaş hep beraber eğlenmek ve eski günleri yad etmek için Las Vegas’a giderler. Ancak oraya vardıklarında, Günah Şehri’nin değişmiş olduğunu ve arkadaşlıklarının sınandığını fark ederler. Vegas’ı ele geçirecek olan işte bu dörtlüdür.

Galeri

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Yorumlar

  • yaşlanınca mutlaka biraraya gelip bi komedi çevirirler

  • isimler fena. douglas, de niro, freeman... izlenmesi lazım

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