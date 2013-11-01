Sinema>Film Arşiv > Last Vegas
Last Vegas
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluklarından beri çok yakın arkadaştır. Grubun müzmin bekarı Billy otuz yaşlarındaki kız arkadaşına evlenme teklif ettiğinde, dört arkadaş hep beraber eğlenmek ve eski günleri yad etmek için Las Vegas’a giderler. Ancak oraya vardıklarında, Günah Şehri’nin değişmiş olduğunu ve arkadaşlıklarının sınandığını fark ederler. Vegas’ı ele geçirecek olan işte bu dörtlüdür.
Galeri
Yorumlar
-
yaşlanınca mutlaka biraraya gelip bi komedi çevirirler
-
isimler fena. douglas, de niro, freeman... izlenmesi lazım
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.