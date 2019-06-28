Laurel ile Hardy

Stan & Ollie, ünlü komedi ikilisi Laurel & Hardy’nin hayat hikayesini konu ediyor. Dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver Hardy 1920’li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın filmde birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı filmde Steve Coogan Stan Laurel’i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy’e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı filmde ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda gördüğümüz filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.