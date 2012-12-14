Laz Vampir Tirakula

Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi Vlad Tepeş Dracul müslüman Türkleri kazığa geçirip uyguladığı vahşetle Kazıklı Voyvoda olarak nam salar. Halk ona Dracula lakabını takar. Dracul eski Romence de şeytan ve şeytanın oğlu manasına gelir ama o şeytandan daha zalim ve daha acımasızdır. Fatih Sultan Mehmet kan kardeşi Dracula'nın kellesini kesmeleri için Yeniçerilerden oluşan özel eğitimli bir vampir avcısı timini Transilvanyaya gönderir. Yeniçeri timi Draculayla amansız bir çatışmaya girer. Kahraman vampir avcısı yeniçeri Koçoğlu çatışma esnasında Draculanın dişlerinin hedefi olur. Drakula Koçoğlu'nu da vampire çevirmiştir. Dracula yaşarsa Koçoğlu da yaşayacak Drakula ölürse ölecektir. buna rağmen padişahına bağlılık yemini etmiş yiğit yeniçeri Koçoğlu Draculanın kellesini gövdesinden ayırır ama Draculanın ölümüyle kendiside ölür. Dracula'nın gövdesi Transilvanya da bırakılır, kellesi ise ibreti alem olsun diye halk arasında gezdirilir ve İstanbul'da kimsenin bilmediği bir yere gömülür.