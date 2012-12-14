Laz Vampir Tirakula
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi Vlad Tepeş Dracul müslüman Türkleri kazığa geçirip uyguladığı vahşetle Kazıklı Voyvoda olarak nam salar. Halk ona Dracula lakabını takar. Dracul eski Romence de şeytan ve şeytanın oğlu manasına gelir ama o şeytandan daha zalim ve daha acımasızdır. Fatih Sultan Mehmet kan kardeşi Dracula'nın kellesini kesmeleri için Yeniçerilerden oluşan özel eğitimli bir vampir avcısı timini Transilvanyaya gönderir. Yeniçeri timi Draculayla amansız bir çatışmaya girer. Kahraman vampir avcısı yeniçeri Koçoğlu çatışma esnasında Draculanın dişlerinin hedefi olur. Drakula Koçoğlu'nu da vampire çevirmiştir. Dracula yaşarsa Koçoğlu da yaşayacak Drakula ölürse ölecektir. buna rağmen padişahına bağlılık yemini etmiş yiğit yeniçeri Koçoğlu Draculanın kellesini gövdesinden ayırır ama Draculanın ölümüyle kendiside ölür. Dracula'nın gövdesi Transilvanya da bırakılır, kellesi ise ibreti alem olsun diye halk arasında gezdirilir ve İstanbul'da kimsenin bilmediği bir yere gömülür.
Galeri
Yorumlar
-
bu kadar saçma bir film olurmu işte olmuş boşa vakit kaybı
-
ya abi adamlar film yapmışlar emek harcamışlar ama yazık inanaki harcana emeğe yazık hiç çekmeselermiş daha iyii
-
sacmasapan bosa vakit kaybi. gidip uyuyun daha iyi. rastgele film cevirelim demisler ahada bu garip ve sacmalik ortaya cikmis. :(
-
Arkadaşlar film fragmandan ibaret, sürekli belden aşağı espirilerle komedi yapmaya çalışmışlar. Tavsiye etmiyorum paranızı boşa bu filme vermeyin, vizyondaki diğer filmleri değerlendirin bence...
-
Filmi Dün izledım Baya iyidi Gülmkden mideme ağrılar girdiği sahneleri oldu yani Emeği gecen herkese tşkr ...