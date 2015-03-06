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Lazarus Etkisi

The Lazarus Effect

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Lazarus Etkisi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir grup araştırmacı ölüleri geri getirmeyi başarır ancak Üniversitenin dekanı olayı kapatır. Frank, Zoe ve diğer ekip üyeleri deneyi tekrar uygulamak zorunda kalır. Bu uygulama sırasında bir şeyler ters gider ve Zoe ölür. Deney tekrarlanır. Zoe hayata dönmüştür ama yanlış giden bir şeyler vardır, farklı bir karaktere bürünmüştür. Artık konu birini hayata geri döndürmekten çıkmıştır. Döndürdükleri kişinin gazabından kurtulmaya çalışırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • muthis bir film.gidin

  • Yaptığımız yorumlar niçin çıkmıyor bilemiyorum.tekrar yazıuorum ve öneriyorum.imdb 7-8 arasıdır.

  • Gerilim-korku açısından son zamanlarda izlediğim en güzel filmlerden biriydi.imdb puanı kesinlikle 5.4 değil 7 civarı olabilir.bilim kurgu özelliği eksik ve yanlışlar içermekle birlikte baymadan akıcı ve sürükleyici olarak izledim, tavsiye ederim.

  • Sıradan bir flm zaman kaybı (

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Oyuncular ve ekip

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