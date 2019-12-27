Laz Kit, Amerika'dan küçük bir köye gelen genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır.