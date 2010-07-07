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Le bal du minotaure
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- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Animasyon, Fantastik, Kısa Film
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Fransa
- Yönetmen :
- Müzik :
- Süre :10 dk.
- Dağıtıcı :Gedeon Programmes, Les Télécréateurs
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