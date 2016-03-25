Leblebi Tozu, dolandırıcılık yapan üç yakın arkadaşın akla zarar dolandırıcılık hikâyelerini konu alıyor.Birbirlerini çok seven bu üç arkadaş, hayatlarının vurgununu yapmak üzere Çorum´a gidiyorlar. Planları ise Çorum´da düzenlenen ´Medeniyetler Canlanıyor´ etkinliğinde Çorum´un tarihi eserlerini çalmak. Ancak bu sefer, evdeki hesap çarşıya uymuyor ve kendilerini hiç hesaba katmadıkları olayların içinde buluyorlar.