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Leblebi Tozu
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- IMDB Puanı : 2.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Mart 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Leblebi Tozu, dolandırıcılık yapan üç yakın arkadaşın akla zarar dolandırıcılık hikâyelerini konu alıyor.Birbirlerini çok seven bu üç arkadaş, hayatlarının vurgununu yapmak üzere Çorum´a gidiyorlar. Planları ise Çorum´da düzenlenen ´Medeniyetler Canlanıyor´ etkinliğinde Çorum´un tarihi eserlerini çalmak. Ancak bu sefer, evdeki hesap çarşıya uymuyor ve kendilerini hiç hesaba katmadıkları olayların içinde buluyorlar.
Galeri
Yorumlar
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He he, hatta leblebi tozundan gemiler yapmak falan yapsaydınz ismini daha dokunaklı olurdu
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İğrenç ötesi bir film
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Hakkaten sikiyosun artik arkadas !
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5 para etmez film olduguna adim gibi eminim
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