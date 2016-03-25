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Leblebi Tozu

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Fragmanlar


Leblebi Tozu
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 2.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Leblebi Tozu, dolandırıcılık yapan üç yakın arkadaşın akla zarar dolandırıcılık hikâyelerini konu alıyor.Birbirlerini çok seven bu üç arkadaş, hayatlarının vurgununu yapmak üzere Çorum´a gidiyorlar. Planları ise Çorum´da düzenlenen ´Medeniyetler Canlanıyor´ etkinliğinde Çorum´un tarihi eserlerini çalmak. Ancak bu sefer, evdeki hesap çarşıya uymuyor ve kendilerini hiç hesaba katmadıkları olayların içinde buluyorlar.

Galeri

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Yorumlar

  • He he, hatta leblebi tozundan gemiler yapmak falan yapsaydınz ismini daha dokunaklı olurdu

  • İğrenç ötesi bir film

  • Hakkaten sikiyosun artik arkadas !

  • 5 para etmez film olduguna adim gibi eminim

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Oyuncular ve ekip

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