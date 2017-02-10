Sinema>Film Arşiv > Lego Batman Filmi - The Lego Batman Movie
Lego Batman Filmi
The Lego Batman Movie
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Gotham şehrinde gelişmekte olan büyük değişimler söz konusudur ve eğer Batman, Joker'in şehri saldırganca ele geçirmesine engel olmak istiyorsa, yalnız başına takılan kanun savaşçısı rolünü bir kenara bırakıp başkalarıyla çalışmayı denemesi ve belki de biraz gevşemesi gerekmektedir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.