Lego Batman Filmi

Gotham şehrinde gelişmekte olan büyük değişimler söz konusudur ve eğer Batman, Joker'in şehri saldırganca ele geçirmesine engel olmak istiyorsa, yalnız başına takılan kanun savaşçısı rolünü bir kenara bırakıp başkalarıyla çalışmayı denemesi ve belki de biraz gevşemesi gerekmektedir.