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Lego Batman Filmi

The Lego Batman Movie

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Fragmanlar


Lego Batman Filmi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gotham şehrinde gelişmekte olan büyük değişimler söz konusudur ve eğer Batman, Joker'in şehri saldırganca ele geçirmesine engel olmak istiyorsa, yalnız başına takılan kanun savaşçısı rolünü bir kenara bırakıp başkalarıyla çalışmayı denemesi ve belki de biraz gevşemesi gerekmektedir.

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