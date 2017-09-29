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Lego Ninjago Filmi

The Lego Ninjago Movie

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Fragmanlar


Lego Ninjago Filmi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ninjago'nun macerası sizi Ninjago şehrindeki genç Lloyd namı değer Yeşil Ninja'yı, gizli savaşcı ve Usta LEGO yaratıcı arkadaşlarıyla birlikte aksiyon dolu bir mücadeleye çağırıyor. Esprili ve esprili olduğu kadar zeki Kung Fu ustası Wu ile birlikte dünyanın en kötü adamı savaş lordu aynı zamanda Lloyd'un babası olan Garmadon'a karşı savaşmak zorundalar. Mekanikler mekaniklere , babalar oğullara karşı savaşıyor. Bu destansı mücadele onların kızgınlıklarını test edecek ama modern zamanın disiplinsiz ninjaları da bu sırada egolarından uzaklaşıp birlikte hareket etmeyi ve içlerindeki gerçek gücü ortaya çıkarmayı öğrenmelidirler.

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