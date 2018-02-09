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Sinema>Film Arşiv >  Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası - Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
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Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası

Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa

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Fragmanlar


Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Vinci kasabasında hayat huzurlu geçmektedir. Genç Leonardo zamanın çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir, Arkadaşları Lorenzo ve Lisa'da onunla birliktedir. Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kasabaya gelen panayırda gösterim yapan bir adamın anlattıklarından sonra değişir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında büyülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Lisa, bu kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri büyük bir maceraların içine sürüklerler.

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