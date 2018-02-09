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Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :9 Şubat 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Vinci kasabasında hayat huzurlu geçmektedir. Genç Leonardo zamanın çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir, Arkadaşları Lorenzo ve Lisa'da onunla birliktedir. Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kasabaya gelen panayırda gösterim yapan bir adamın anlattıklarından sonra değişir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında büyülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Lisa, bu kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri büyük bir maceraların içine sürüklerler.
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