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Leviathan

Leviafan

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Fragmanlar


Leviathan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 2.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Araba tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Kolya, eşi ve çocuğuyla birlikte mütevazı bir yaşam sürmektedir. Hayatı, bir gün şehrin Belediye Başkanı’nın, dükkanı ve evinin bulunduğu araziyi elinden almak istemesiyle değişir. Kolya, bu duruma itiraz ederek hukuku kendine göre yöneten otorite ile mücadele etmek zorunda kalır ve Moskova’dan gelen avukat arkadaşı Dmitri’den yardım almaya karar verir. Yaşadığı süreçte evi ile birlikte sahip olduğu her şeyi kaybetmek üzere olan Kolya, kızgınlıkla beraber çaresizliği de omuzlarında hissedecektir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • güzel film ya iyidir

  • ilngiç bir rus yapımı leviathanı ilk supernaturelda duymuştum burdaki ile bir alakası yok

  • Ben bu filmi gördüm arkadaşlar. Eğer iktidar; polisi savcıyı hakimi yolsuzluklarını örtbas etmek için kullanıyorsa ve bunu din faktörünü kullanarak yapıyorsa vay vatandaşın haline. Arkadaşlar ben bu filmi defalarca gördüm. şiddetle tavsiye ediyorum.

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Oyuncular ve ekip

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