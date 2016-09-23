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Leylekler
Storks
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Bebekleri leylekler getirir…ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdiyse global bir internet perakende şirketi için paket dağıtıyorlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan Junior, tam da terfi etmek üzereyken, Bebek Yapım Makinesi'ni yanlışlıkla çalıştırarak, sevimli mi sevimli ancak tamamemen izinsiz olarak kız bir Bebek üretir. Junior ve Leylek Dağındaki tek insan olan arkadaşı Tulip, herşeyi göze alarak, patron fark etmeden bu sorun yumağını teslim etmek için zamana karşı yarışmalıdırlar. Bu vahşi yolculuk, bir çok aileyi tamamlayacak ve de leyleklerin dünyadaki gerçek görevini tekrar gündeme getirecek bir yolculuktur.
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