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Life

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Fragmanlar


Life
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

LIFE, 1955 yılında fotoğrafçı Dennis Stock’un Life dergisi için oyuncu James Dean’in fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmesini ve zamanla gelişen dostluklarının hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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