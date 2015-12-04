Sinema>Film Arşiv > Life
Life
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Almanya, Avustralya, Kanada
- Gösterim Tarihi :4 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
LIFE, 1955 yılında fotoğrafçı Dennis Stock’un Life dergisi için oyuncu James Dean’in fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmesini ve zamanla gelişen dostluklarının hikâyesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.