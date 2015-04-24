Limonata
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Başka kültürlerden gelen, birbirini tanımayan iki kardeşin benzerliklerini, farklılıklarını ve kavgalarını eğlenceli bir yol hikâyesiyle anlatan bir film Limonata. Suat, Makedonya’da yaşayan eski bir tır şoförüdür, hasta yatağında ölmeyi beklemektedir.
Ölmeden önce oğlu Sakip’ten son bir isteği vardır; yıllar önce İstanbul’da imam nikâhıyla evlendiği bir kadından olan oğlunu bulup, yanına getirmesi.
Sakip, varlığını yeni öğrendiği kardeşi Selim’i bulmak için Makedonya’dan İstanbul’a doğru babasının emektar arabasıyla yola çıkar. Ne var ki iki kardeş ilk andan itibaren asla tam olarak anlaşamaz. Selim durumu reddeder ve Makedonya’ya gitmeyi düşünmez bile. Sakip ikna edemeyeceğini anladığı kardeşini, bir gece ayakta duramayacak kadar sarhoş olmasından faydalanıp arabaya atarak kaçırır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Gb_serdar arkadasim turk filmleriyle ne derdin var? Her turk filminin altina filmi seyretmeden kotu yorum yapiyorsun. Emege saygi lutfen, adamlar iyi isler cikariyorlar emege saygi.
-
gerçekten çok güzel bi film
-
Allah rizasi icin biri yorum yapsin bu filmle ilgili
-
))) bisey yok ki
-
turk filmi eminim 5 para etmez