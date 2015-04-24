Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Limonata
Paylaş

Limonata

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Limonata
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Başka kültürlerden gelen, birbirini tanımayan iki kardeşin benzerliklerini, farklılıklarını ve kavgalarını eğlenceli bir yol hikâyesiyle anlatan bir film Limonata. Suat, Makedonya’da yaşayan eski bir tır şoförüdür, hasta yatağında ölmeyi beklemektedir.


Ölmeden önce oğlu Sakip’ten son bir isteği vardır; yıllar önce İstanbul’da imam nikâhıyla evlendiği bir kadından olan oğlunu bulup, yanına getirmesi.


Sakip, varlığını yeni öğrendiği kardeşi Selim’i bulmak için Makedonya’dan İstanbul’a doğru babasının emektar arabasıyla yola çıkar. Ne var ki iki kardeş ilk andan itibaren asla tam olarak anlaşamaz. Selim durumu reddeder ve Makedonya’ya gitmeyi düşünmez bile. Sakip ikna edemeyeceğini anladığı kardeşini, bir gece ayakta duramayacak kadar sarhoş olmasından faydalanıp arabaya atarak kaçırır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Gb_serdar arkadasim turk filmleriyle ne derdin var? Her turk filminin altina filmi seyretmeden kotu yorum yapiyorsun. Emege saygi lutfen, adamlar iyi isler cikariyorlar emege saygi.

  • gerçekten çok güzel bi film

  • Allah rizasi icin biri yorum yapsin bu filmle ilgili

  • ))) bisey yok ki

  • turk filmi eminim 5 para etmez

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Limonata filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Limonata filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir