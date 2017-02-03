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Lion
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- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :3 Şubat 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Gerçek ve sıradışı bir hikayeden uyarlanan Lion; beş yaşındaki Hintli bir çocuğun tren garında abisini beklerken uyuyakalması ve ardından Calcutta'ya kadar seyahat etmesini konu alıyor. Bu inanılmaz öykü; kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta yaşama tutunması ve Avustralya'lı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini konu alıyor.
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