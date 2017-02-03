Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Lion
Paylaş

Lion

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Lion
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Gerçek ve sıradışı bir hikayeden uyarlanan Lion; beş yaşındaki Hintli bir çocuğun tren garında abisini beklerken uyuyakalması ve ardından Calcutta'ya kadar seyahat etmesini konu alıyor. Bu inanılmaz öykü; kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta yaşama tutunması ve Avustralya'lı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini konu alıyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Lion filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Lion filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir