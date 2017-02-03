Gerçek ve sıradışı bir hikayeden uyarlanan Lion; beş yaşındaki Hintli bir çocuğun tren garında abisini beklerken uyuyakalması ve ardından Calcutta'ya kadar seyahat etmesini konu alıyor. Bu inanılmaz öykü; kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta yaşama tutunması ve Avustralya'lı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini konu alıyor.