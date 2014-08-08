Liseli Polisler 2
22 Jump Street
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Polis memurları Schmidt ve Jenko yerel bir üniversitede gizli görev üstlenirler. Ancak, Jenko spor takımında kendine bir kanka bulup, Schmidt de bohem sanat bölümüne sızınca, ortaklıklarını sorgulamaya başlarlar. Artık sadece davayı çözmeye değil, olgun bir ilişki yürütüp yürütemeyeceklerine karar vermeleri de gerekmektedir. Öğrencilikten olgunluğa geçebilirlerse, üniversite başlarına gelmiş en güzel şey olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Bunu henüz izlemedim; ama ilk film çok hoşuma gitmişti. Film isimlerinin gişeye insan çeksin diye saçma şekilde değiştirilmesine acayip sinir oluyorum. Düşünmeden Liseli Polisler ismini verdiler zamanında. Adamlar üniversitede polislik yapıyor şimdi. Filmin ismi öyle kaldı. 22 Jump Street ismiyle o ne alaka!
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yurtdışında iyi yorumlar almış bi komedi filmi