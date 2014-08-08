Liseli Polisler 2

Polis memurları Schmidt ve Jenko yerel bir üniversitede gizli görev üstlenirler. Ancak, Jenko spor takımında kendine bir kanka bulup, Schmidt de bohem sanat bölümüne sızınca, ortaklıklarını sorgulamaya başlarlar. Artık sadece davayı çözmeye değil, olgun bir ilişki yürütüp yürütemeyeceklerine karar vermeleri de gerekmektedir. Öğrencilikten olgunluğa geçebilirlerse, üniversite başlarına gelmiş en güzel şey olacaktır.