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Sinema>Film Arşiv >  Liseli Polisler 2 - 22 Jump Street
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Liseli Polisler 2

22 Jump Street

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Fragmanlar


Liseli Polisler 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Polis memurları Schmidt ve Jenko yerel bir üniversitede gizli görev üstlenirler. Ancak, Jenko spor takımında kendine bir kanka bulup, Schmidt de bohem sanat bölümüne sızınca, ortaklıklarını sorgulamaya başlarlar. Artık sadece davayı çözmeye değil, olgun bir ilişki yürütüp yürütemeyeceklerine karar vermeleri de gerekmektedir. Öğrencilikten olgunluğa geçebilirlerse, üniversite başlarına gelmiş en güzel şey olacaktır.

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Yorumlar

  • Bunu henüz izlemedim; ama ilk film çok hoşuma gitmişti. Film isimlerinin gişeye insan çeksin diye saçma şekilde değiştirilmesine acayip sinir oluyorum. Düşünmeden Liseli Polisler ismini verdiler zamanında. Adamlar üniversitede polislik yapıyor şimdi. Filmin ismi öyle kaldı. 22 Jump Street ismiyle o ne alaka!

  • yurtdışında iyi yorumlar almış bi komedi filmi

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Oyuncular ve ekip

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