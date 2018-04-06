Sinema>Film Arşiv > Little Blue Blackbird
Little Blue Blackbird
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Kısa Film, Aile
- Yapım Yılı :1938
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Yapımcı :
- Müzik :
- Süre :8 dk.
- Dağıtıcı :Walter Lantz Productions
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.