Bir inşaat şirketinde başarılı bir kariyeri olan Ivan Locke, işin en önemli gününde kimseye açıklamadığı bir işi tamamlamak üzere şantiyeden ayrılmak durumunda kalır. Yaptığı ufak bir hata hayatına mal olmak üzeredir. Locke, şimdi hayatı boyunca yüzleşmek ve üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar yüzünden kapana kısılmıştır.