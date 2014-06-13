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Locke

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Fragmanlar


Locke
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir inşaat şirketinde başarılı bir kariyeri olan Ivan Locke, işin en önemli gününde kimseye açıklamadığı bir işi tamamlamak üzere şantiyeden ayrılmak durumunda kalır. Yaptığı ufak bir hata hayatına mal olmak üzeredir. Locke, şimdi hayatı boyunca yüzleşmek ve üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar yüzünden kapana kısılmıştır.

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Yorumlar

  • BU ZAMANA KADAR İZLEDİĞİM EN BERBAT FİLMDİ. FİLMİN SONUNDA KAMERA ŞAKASI FALAN YAPTILAR DİYE DÜŞÜNDÜM.

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Oyuncular ve ekip

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