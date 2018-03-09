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Locman
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
80'lerde geçen bir hikaye.Uğur, makinisttir. İşinde terfi ile tayini çıkınca ailesiyle birlikte yeni bir yaşama başlar. Depo şefliği yapacak olan Uğur, eşi Handan ve çocukları ile birlikte lojmana yerleşir. Yeniliklere alışmaları gerekecektir.
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