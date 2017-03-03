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Logan: Wolverine
Logan
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- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Mart 2017
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- Süre :137 dk.
Filmin Konusu
James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu Logan, Hugh Jackman'ın son kez hayat verdiği Wolverine/Logan'ın genç bir mutantı ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmasını anlatıyor.