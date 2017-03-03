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Logan: Wolverine

Logan

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Logan: Wolverine
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (28 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu Logan, Hugh Jackman'ın son kez hayat verdiği Wolverine/Logan'ın genç bir mutantı ne pahasına olursa olsun korumaya çalışmasını anlatıyor.

Galeri

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