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L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede
L.O.L. Surprise! On the Big Screen
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Filmin Konusu
L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.
Galeri
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