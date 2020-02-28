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L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede

L.O.L. Surprise! On the Big Screen

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L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Aile
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :28 Şubat 2020

 

Filmin Konusu

L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.

Galeri

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