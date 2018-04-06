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Long quan hu zhua dou diao shou
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Yu Feng Ma , Hsin Yi Chen , Shao Hsiao , Chiang Li , Hua Chung , Chin Hai Chen , Shao Hua Chu , Lan Sun , Hung Kuan , Cheng Ku devamı..
- Yapımcı :
- Dağıtıcı :Pyramid Company
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