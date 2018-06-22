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Los Angeles'ta Gizli Görev

Once Upon a Time in Venice

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Los Angeles'ta Gizli Görev
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :22 Haziran 2018

 

Filmin Konusu

Los Angeles'ta yaşayan Steve Ford, özel bir dedektiftir. Sevimli köpeği Buddy ünlü bir çete tarafından çalındığında profesyonel ve özel dünyası çatışır. Buddy'yi geri almak için Steve, başka bir çeteye yardım etmek zorundayken, intikam isteyen iki tefeci kardeş tarafından kovalanmaktadır.

Galeri

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