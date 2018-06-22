Los Angeles'ta Gizli Görev

Los Angeles'ta yaşayan Steve Ford, özel bir dedektiftir. Sevimli köpeği Buddy ünlü bir çete tarafından çalındığında profesyonel ve özel dünyası çatışır. Buddy'yi geri almak için Steve, başka bir çeteye yardım etmek zorundayken, intikam isteyen iki tefeci kardeş tarafından kovalanmaktadır.