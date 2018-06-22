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Los Angeles'ta Gizli Görev
Once Upon a Time in Venice
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :22 Haziran 2018
Filmin Konusu
Los Angeles'ta yaşayan Steve Ford, özel bir dedektiftir. Sevimli köpeği Buddy ünlü bir çete tarafından çalındığında profesyonel ve özel dünyası çatışır. Buddy'yi geri almak için Steve, başka bir çeteye yardım etmek zorundayken, intikam isteyen iki tefeci kardeş tarafından kovalanmaktadır.
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