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Lou Reed: Rock and Roll Heart
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Biyografi, Müzik
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :73 dk.
- Dağıtıcı :American Masters, WNET Channel 13 New York
- Resmi Sitesi : Sundance Channel I
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