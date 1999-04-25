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Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Fransa, İngiltere, Japonya
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 1999
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :British Broadcasting Corporation
- Resmi Sitesi : Strand Releasing
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