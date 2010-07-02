Love, Rosie

Beş yaşından beri birbirlerinin en iyi dostu olan Rosie ve Alex, konu sevgili seçimleri olduğunda hep birbirlerinin en büyük düşmanı olmuşlardır. 18 yaşında kaçırdıkları bir fırsat ile hayatları ayrı yönlere savrulur. Fakat aralarında öyle kuvvetli bir bağ vardır ki, zaman da mesafeler de onu yok etmeye yetmez. Yeniden karşılaştıklarında ikinci bir şansları olup olmayacağını ise zaman gösterecektir.