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Love, Rosie
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, İngiltere
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Beş yaşından beri birbirlerinin en iyi dostu olan Rosie ve Alex, konu sevgili seçimleri olduğunda hep birbirlerinin en büyük düşmanı olmuşlardır. 18 yaşında kaçırdıkları bir fırsat ile hayatları ayrı yönlere savrulur. Fakat aralarında öyle kuvvetli bir bağ vardır ki, zaman da mesafeler de onu yok etmeye yetmez. Yeniden karşılaştıklarında ikinci bir şansları olup olmayacağını ise zaman gösterecektir.
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Yorumlar
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iki dosttan sevgili olur mu bunun cevabi bu filmde eglenceli bir film hayatinizin kaderinizle yogrulmasini izliyorsunuz
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