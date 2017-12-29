Loving Vincent

Film, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un oldukça ilgi çekici hayat hikayesini ressamın tablolarını bir araya getirerek anlatıyor. Filmde yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi. Bu filmde Van Gogh'un etkileyici resimleri kadar tutkulu ve talihsiz hayat hikayesi ile gizemli ölümünü de izleme olanağı bulacaksınız.