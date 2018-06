Anasayfa

Haberler

Vizyondaki Filmler

Vizyona Girecek Filmler

Sinemalar

Film Arşivi

Film Fragmanları

Galeri

Yardım Paylaş Luis and the Aliens 0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

IMDB Puanı : -

: - Filmin Puanı : 0 / 10 -

: - Filmi Oyla : ( 0 oy) sen de oy kullan! Gösterim Tarihi : 1 Haziran 2018 izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum



Seanslar İstanbul - Avrupa İstanbul - Anadolu Ankara İzmir Adana Bursa Konya Trabzon Kocaeli Eskişehir Antalya Diyarbakır Gaziantep Kayseri Sakarya Samsun Sivas Tekirdağ Kıbrıs Bodrum Çanakkale Manisa Zonguldak Mersin Aydın Balıkesir Adıyaman Bolu Denizli Malatya Hatay Kırklareli Fethiye Kahramanmaraş Lüleburgaz Şanlıurfa Van Edirne Erzurum Uşak Burdur Giresun Muğla Afyon Aksaray Amasya Bartın Çorum Düzce Isparta Kütahya Niğde Rize Nevşehir Yalova Karaman Karabük Tokat Mardin Ordu Elazığ Yozgat Bilecik Kastamonu Kırşehir Artvin Batman Hakkari Tunceli Gümüşhane Erzincan Sinop Bingöl Çankırı Kars Kırıkkale Bitlis Kilis Şırnak Merkez Osmaniye Seçtiğiniz şehirde bu film oynamamaktadır. Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet sinema kalitesiyle Luis and the Aliens filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Luis and the Aliens filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.