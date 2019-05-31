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Ma

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Ma
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Filmin Konusu

Ma, orta yaşlarındaki bir kadın ile arkadaşlık kuran bir grup gencin başlarına gelen olayları konu ediyor. Ohio’da yaşayan Sue Ann, kendi dünyasında yaşayan, orta yaşlardaki yalnız bir kadındır. Sue,bir gün kasabaya yakın zamanda taşınmış olan Maggie adında bir kız ve onun arkadaşları ile tanışır. Aileleri ile birlikte yaşayan gençler, üzerlerindeki baskıdan fazlasıyla bunalmıştır. Tam da bu sırada evinde büyük bir parti düzenleyen Sue, gençlerin de aralarına katılmasını ister. Bu davet Maggie ve arkadaşları için kaçırılmayacak bir fırsattır. Gençler, başlarına geleceklerden bihaber, partide Sue ile birlikte gönüllerince eğlenir. Sue ile tanıştıkları için kendilerini şanslı hisseden gençler, zaman geçtikçe bir takım tuhaf şeyler yaşamaya başlar. Sue’nun gösterdiği yakınlık, bir süre sonra takıntılı bir hal almaya başlayınca, gençler kendilerini büyük bir girdabın içerisinde bulur.

Galeri

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