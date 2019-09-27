Macellan: Büyük Kâşif

Macellan: Büyük Kaşif, 1519’da Seville’de başlayan ve 3 yıl sonra aynı yerde sonra eren macera dolu bir yolculuktan uyarlanıyor. 1519 yılında Kastilya Krallığı tarafından finanse edilen sefer ile Seville’den ayrılan 240 kişilik mürettebat ve 5 gemiden, yalnızı bir tanesi ölümün eşiğinde 18 deniz ile dönmeyi başarır. Bu seferin kahramanları keşif komutanı Portekizli Fernando de Magallanes ve Juan Sebastián Elcano olur. Bu tarihi olaydan esinlenilen filmde, bir denizci grubunun maceralarına odaklanılıyor. Bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkan ekip, yolculuk boyuncu türlü zorluklarla karşı karşıya kalır.